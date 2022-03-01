دفن عامل قتله سباك في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخصوص

صرحت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة عامل قتله سباك في مشاجرة حول خلافات الجيرة، بمنطقة الخصوص.



كان لقى شخص مصرعه، إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر واخره بالوجه، وإصابة أخر، خلال مشاجرة بمنطقة حوض المنيرة دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات الجيرة.



تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة حوض المنيرة.



جرى إخطار اللواء محمد عناني، مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "م ك ا"، 33 سنة، عامل، توفى إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر وأخر قطعى بالوجه، و"م ع م"، 37 سنة، سباك، مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس، وذلك بسبب خلافات الجيرة، وتعدى كل منهما على الأخر بالضرب، وجرى ضبط سلاح أبيض "مطواة" بحوزة المتهم.



وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم الثانى، وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.