الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لكورونا «إيجي فاكس» اليوم

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء الدراسات السريرية للقاح المصري لفيروس كورونا المُستجد "إيجي فاكس"، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم  الثلاثاء.

يُعقد المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور  تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، و الدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

في سياق منفصل تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من  الدكتور  جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول استقبال المعهد وفدًا من الكونغو الديمقراطية يضم مدير مرصد جوما للبراكين، ورئيس قسم الزلازل، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، وذلك بحضور رؤساء وممثلي الأقسام العلمية بالمعهد.

وأفاد التقرير بأن الوفد الكونغولي جاء للتعرف على الإمكانات البحثية المُتاحة، ومناقشة تعزيز فرص التعاون المُشترك، في ضوء التحديات التي تواجه منطقة جوما من نشاط زلزالي وثوران بركاني مُتكرر، خلال العام الماضي.

ومن جانبه، رحب  الدكتور  جاد القاضي بالتعاون مع وفد الكونغو الديمقراطية، مؤكدًا أن المعهد يولي أهمية كُبرى للتعاون مع الدول الإفريقية، وتقديم كافة أنواع الدعم لمثل هذا التعاون، من أجل الارتقاء بمستوى شبكات الرصد في كافة أنحاء القارة، والاستفادة من الامكانات الهائلة في القارة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود من أجل تعظيم القيمة المُضافة للعلم ودوره في عملية التنمية المُستدامة.

وعلى هامش الزيارة، تم عقد اجتماع بمشاركة السادة الضيوف والسفارة الكونغولية بالقاهرة ووزارة الخارجية المصرية وهيئة تمويل البحوث والتكنولوجيا والابتكار وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وقطاع مياه النيل بوزارة الري والمختصين بالمعهد، حيث تم عرض جهود المعهد في درء مخاطر الكوارث الطبيعية على القارة الإفريقية من خلال المشروعات البحثية، والتعاون الدولي للمعهد، وعلى رأسها مشروع المكامن الزلزالية في وادي النيل بالتعاون مع شُركاء المعهد بدول حوض وادي النيل؛ بهدف إنشاء شبكة الرصد البيئي بالقارة الإفريقية.

مستشفيات وزارة التعليم وزير التعليم التعليم العالي السيد القصير وزير الزراعة الكونغو الديمقراطية وزارة التعليم العالي فيروس كورونا الامين العام للمستشفيات الجامعية الدكتور خالد عبدالغفار الص

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