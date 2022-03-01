الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواعيد برنامج بوليفارد المواهب.. وتردد القنوات الناقلة

مواعيد برنامج بوليفارد
مواعيد برنامج بوليفارد المواهب

مواعيد برنامج بوليفارد المواهب من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عرض البرنامج والقنوات الناقلة له و ترددها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.


مواعيد برنامج بوليفارد المواهب

يستطيع الملايين من متابعي برنامج Bolevard لاكتشاف المواهب الذي يعرض عبر شاشة مجموعة قنوات MBC في المواعيد التالية:-

قناة MBC 1 خلال يومي الاحد والاثنين من كل أسبوع الساعة 6:30 مساء والساعة 9:30 مساءا.

قناة MBC العراق خلال يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءا و 11 مساءا.

قناة MBC 4 على شاشة يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 5 مساءا و 8 مساءا.

يهدف البرنامج إلى عرض منافسات غنائية وترفيهية يقدمها مجموعة من الشباب الموهوبين والمبدعين العرب يهدفون إلى الوصول للنجومية من خلال البرنامج الحاصل على تصريح  من الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.


تردد القنوات العارضة لبرنامج Bolevard

يعرض برنامج Bolevard لاكتشاف المواهب عبر شاشة مجموعة قنوات MBC وفقا للمواعيد الواردة في التقرير ويمكن للراغبين في متابعة حلقات البرنامج ضبط إشارة بث القنوات وفقا الإحداثيات التالية:-

قناة MBC1

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11470.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • معدل الترميز: 27500.
  • استقطاب: أفقي.


قناة MBC العراق

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد : 11938.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.


قناة MBC 4

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11465.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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تفاصيل تقديم برنامج بوليفارد على شاشة MBC 

 

معلومات عن برنامج Bolevard

يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد برنامج بوليفارد المواهب الذي انطلق في 8 نوفمبر 2021 على شاشة مجموعة قنوات MBC والتي يمكن ضبطها وفقا الإحداثيات السابقة حيث يتابعه الملايين من كافة بلاد العالم ويلقى البرنامج ردود  أفعال هائلة بين الجمهور خاصة المشارك من خلال التصويت في الحلقات على المتسابقين المشاركين في البرنامج بتقديم مواهبهم للفوز في البرنامج.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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