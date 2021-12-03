الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم بوليفارد المواهب يشاركون حماقى الغناء فى حفله بالرياض (فيديو)

محمد حماقي ومواهب
محمد حماقي ومواهب بوليفارد المواهب

وفى المنتج الموسيقي حمدي بدر بوعده مع نجوم برنامج «بوليفارد المواهب»، حيث تواجد كافة الطلاب المشاركين في البرنامج في الحفل الذي أحياه المطرب محمد حماقي أمس بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض التي تنظمه هيئة الترفيه.

وصعد كافة المشاركين على خشبة المسرح، وشارك كل من بسمة عطا وبدر حكيم الغناء مع حماقي في أغنية «واحدة واحدة». 

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وقال حمدي بدر إن السبب في تواجد المواهب ومشاركتهم في حفل الفنان محمد حماقي هو أن يختبروا شعور وجودهم على المسرح أمام جماهير كبيرة ومع نجم لديه شعبية مثل حماقي، وسيساعدهم كثيرًا في مشوارهم المهني، وهذا ما أسعى إليه دائمًا هو أن يختبروا كل شيء، وسيتكرر هذا قريبًا وفي صور مختلفة حتى يعيشوا ويتأقلموا مع كونهم أصبحوا في مرحلة مختلفة من حياتهم.

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ويواصل برنامج اكتشاف النجوم في مجال الغناء «بوليفارد المواهب»، ويقام على هامش فعاليات موسم الرياض بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه تصدر قوائم البحث على محركات التواصل الاجتماعي، ويشارك فيه حمدي بدر وحسن طالب كأعضاء لجان تحكيم.

واستطاع المنتج حمدي بدر في أولى تجاربه كعضو لجنة تحكيم، أن يلفت إليه الأنظار بعد ثالث حلقة من حلقات البرنامج ظهر خلالها تفاعله الدائم مع المتسابقين والجمهور واحتلاله التريند أكثر من مرة خلال حلقات البث المباشر.

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وقال حمدي بدر إن السبب الأساسي للموافقة على المشاركة في البرنامج هو الاختلاف والتميز في مضمونه، حيث يبدأ معهم من بداية تقديمهم ولحظة صعودهم واكتشاف هويتهم الغنائية، وهي الفترة الأهم في حياة  صناعة النجوم، لأنها بداية انطلاقه للجمهور، ويجب أن تكون مدروسة وعلى كل موهبة أن تثبت نفسها، وذلك من خلال الاهتمام بعدد من القواعد التي عليه اتباعها خلال مشواره الفني، والأهم  من ذلك الإحساس في كل ما يقدمه وأنهم يرغبون في تحقيق حلمهم والاهتمام به وليس مجرد المشاركة في برنامج اكتشاف مواهب، لذلك دائمًا أكون حريصًا على التواجد مع المتسابقين سواء مشاركتهم في البروفات والجلوس لساعات لمشاركة بعض الأفكار والاستماع إلى وجهات نظرهم واختياراتهم للأغاني التي سيقدمونها في الحلقات، لأن النجاح متبادل بيننا، لذلك لا أبخل عليهم في تقديم النصيحة والإرشاد وخبرتي التي اكتسبتها خلال تلك السنوات حتى يتمكن كل منهم من اكتشاف هويته الفنية.

محمد حماقى لجنة تحكيم موسم الرياض المطرب محمد حماقي اكتشاف المواهب

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