الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لاستثمارها في الحديد.. حبس متهم بالاستيلاء على مليون جنيه من المواطنين

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها في عدد من المجالات المختلفة، أبرزها تجارة الحديد والبويات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الحدايد والبويات.

وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، وتبين أن حجم تعاملات المتهم خلال العام بلغت نحو مليون و200 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

 

النيابة العامة أموال المواطنين الاستيلاء حبس تجارة الحديد والبويات التحقيقات

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