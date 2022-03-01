بلينكن يُشيد بدعم هولندا العسكري والإنساني لأوكرانيا

أشادت الولايات المتحدة بقرار الحكومة الهولندية تقديم مساعدات عسكرية قتالية وغير قتالية لأوكرانيا، ومساعدات إنسانية بقيمة 22 مليون دولار لأولئك الفارين من الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الهولندي ووبك هوكسترا حول الرد العالمي على هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا.

وجدد بلينكن، بحسب البيان، دعمه الثابت للشعب الأوكراني وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مؤكدا أهمية الوحدة عبر الأطلسي لمحاسبة روسيا على تجاهلها الصارخ للقانون الدولي وعدوانها المستمر، بما في ذلك من خلال فرض تدابير اقتصادية صارمة.

وفي الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الهولاندية، أن الشحنة ضمت 200 صاروخ ستينجر مضاد للطائرات و50 سلاحًا مضادًا للدبابات مع 400 صاروخ و100 بندقية قنص مع 30 ألف طلقة ذخيرة وغاطستين للتكشف عن الألغام تحت الماء.

ولم يتم تحديد وجهة الرحلة سوى إلى دولة في شرق أوروبا، حيث سيتم نقل الأسلحة إلى أوكرانيا عبر شاحنات.

وتتمتع صواريخ ستينجر بالقدرة على قصف الدبابات والمخابئ والمروحيات من مسافة تصل إلى 600 متر.

وتستخدم الغاطسات التي يتم التحكم فيها عن بعد لرصد الألغام.

وعلى صعيد آخر، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، من خلال منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.