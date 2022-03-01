الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تطالب أمريكا بمدها بمزيد من الأسلحة لمواجهة روسيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

طالب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو أيفانوفيج كوليبا، من الولايات المتحدة الأمريكية مزيد من الأسلحة، وفرض عقوبات جديدة على روسيا، بعد استمرار العمليات العسكرية على أوكرانيا.

وقال كوليبا، في بيان، إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وأضاف: "لقد أكدت أن أوكرانيا تتوق إلى السلام، لكن طالما أننا نتعرض لهجوم روسيا، فنحن بحاجة إلى مزيد من العقوبات والأسلحة".

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني. 

الولايات المتحدة العسكري أوكرانيا روسيا أمريكا

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وائل لطفي

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