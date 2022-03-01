اعتقال 6440 شخصا فى مظاهرات مناهضة للحرب بروسيا

نشطاء: اعتقال 6440 شخصا في مظاهرات مناهضة للحرب بروسيا

أعلنت البوابة الحقوقية الإعلامية الروسية "أو في دي- إنفو" عن اعتقال ما لا يقل عن 413 شخصا في روسيا

خلال الاحتجاجات المناهضة للحرب في أوكرانيا، مما يرفع إجمالي الأشخاص الذين تم اعتقالهم منذ بدء المظاهرات الخميس الماضي إلى 6440 شخصا.



وأضافت أن نحو نصف من تم اعتقالهم، وهم 3126 شخصا على وجه التحديد اعتقلتهم الشرطة خلال احتجاجات في موسكو، بينما تم القبض على 2084 في سانت بطرسبرج.



ويدفع غزو أوكرانيا العديد من الأشخاص إلى الاحتجاج في الشوارع الروسية، إلا أن نشطاء يقولون إن قوات الأمن الروسية تتعامل بوحشية مفرطة مع المتظاهرين.