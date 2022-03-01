زيلينسكى يعفى «المرتزقة الأجانب» الراغبين فى القتال من تأشيرات الدخول

قرر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إعفاء الأجانب "المرتزقة" الذين يصلون إلى البلاد للمشاركة في القتال إلى جانب كييف ضد روسيا من تأشيرات الدخول.

وجاء في المرسوم الذي أصدره زيلينسكي: "اعتبارا من 1 مارس، وطيلة فترة الحرب أو حتى يتخذ الرئيس قرارا آخر بهذا الصدد، تطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة للأجانب الراغبين في الانضمام إلى فيلق الدفاع الإقليمي الأممي".

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن "الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم".

وعلى صعيد آخر، بعث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، برسالة شكر إلى رومانيا، على الدور الذي تقوم به في مساعدة بلاده، مُعربًا عن امتنانه لنظيره الروماني الرئيس كلاوس يوهانيس على دعمه انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكر زيلينسكي في تغريدة دونها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا ممتن لرومانيا على مساهمتها الكبيرة للقدرات الدفاعية لبلدنا، كما أنني ممتن للرئيس كلاوس يوهانيس على دعمه انضمام أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. إننا نشعر بالدعم السياسي والدفاعي لشركائنا".

يُشار إلى أن زيلينسكي دعا، في وقت سابق، الاتحاد الأوروبى لاتخاذ قرار بشأن عضوية بلاده فى التكتل.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن الخميس الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

وفي سياق متصل، أعلنت رومانيا، إرسال وقود وذخائر بقيمة 3 ملايين يورو لدعم أوكرانيا.

كما قالت وزارة الدفاع البرتغالية إنها سترسل أسلحة وقنابل يدوية ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، أنه "بناءً على طلب السلطات الأوكرانية، ستوفر البرتغال معدات عسكرية مثل السترات والخوذ ونظارات الرؤية الليلية والقنابل اليدوية والذخيرة من عيارات مختلفة وأجهزة اتصال لاسلكية وأجهزة إرسال تناظري وبنادق آلية من طراز G3".