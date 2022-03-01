الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: العقوبات ضد روسيا ليست غاية و يمكن تخفيفها

نيد برايس
نيد برايس

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن واشنطن لا تعتبر عقوباتها ضد روسيا غاية في حد ذاتها، وهي مستعدة لتشديدها أو تخفيفها حسب الوضع في أوكرانيا.

وقال "برايس"، في مؤتمر صحفي: "تهدف هذه الإجراءات الاقتصادية إلى الضغط على روسيا لفعل الشيء الصحيح وإنهاء هذا الصراع، إذا حدث هذا، سيتم تغيير التدابير وفقًا لذلك، وإذا لم يحدث هذا، واستمرت روسيا في التصعيد، سيتم أيضًا ضبط هذه الإجراءات وفقًا لذلك، نحن على استعداد للمزيد من التصعيد، والتقدم في الاتجاه المعاكس".

وأضاف: "العقوبات ليست غاية في حد ذاتها، لكنها وسيلة لتحقيق الغاية، والهدف الذي نسعى لتحقيقه هو إنهاء هذا الصراع، هذه الحرب الوحشية.. نريد التهدئة".

ووفقًا له، فإن الولايات المتحدة لا ترى حتى الآن مؤشرات على أن روسيا مستعدة للتحرك في هذا الاتجاه.

وعلى صعيد آخر، أدانت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، كما دعت إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار.

وذكرت القيادة- في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- "أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارمًا، على الرغم من أن الإطلاق الذي تم اليوم لا يشكل تهديدًا مباشرًا للأراضي الأمريكية وأراضي حلفائها".

وكانت الدول المجاورة لكوريا الشمالية قد أعلنت -في وقت سابق اليوم- أن بيونج يانج أطلقت صاروخًا باليستيًا في البحر، وذلك في استئناف لتجارب الأسلحة التي جاءت في الوقت الذي تركز فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

فيما قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن المبعوث النووي الكوري الجنوبي لشئون كوريا الشمالية نوه كيو-دوك، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي بشأن أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية.

وذكرت الوزارة، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية، أن المبعوث النووي الكوري الجنوبي نوه كيو-دوك، ونظيره الأمريكي سونج كيم، تشاركا تقييميهما لتحرك كوريا الشمالية وسط الصراع المسلح في أوكرانيا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأعربا عن القلق والأسف العميقين.

روسيا روسي واشنطن عقوبات ضد روسيا ليست واشنط عقوبات العقوبات العقوبات ضد روسيا عقوبا تخفيف روس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

الأكثر قراءة

التطبيق يبدأ اليوم.. الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

ميدو يعلن مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

القوات الروسية تبدأ الهجوم على خيرسون جنوبى أوكرانيا

مسؤول روسى: طرد أمريكا لدبلوماسيين روس دليل على عدم احترامها لالتزاماتها

بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

زيلينسكى يعفى «المرتزقة الأجانب» الراغبين فى القتال من تأشيرات الدخول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

خلف النيران: شهادة إسرائيلى من كييف.. كيف يشارك فى الحرب؟

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا