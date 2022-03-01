الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوفد الروسى: موسكو وكييف تتفقان على عقد جولة جديدة من المفاوضات قريبا

فلاديمير ميدينسكي
فلاديمير ميدينسكي

أعلن مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، الذي يرأس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، أن الوفدين الروسي والأوكراني اتفقا على عقد جولة جديدة من المفاوضات على الحدود البولندية البيلاروسية خلال الأيام المقبلة.


وقال ميدينسكي -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "انتهت هذه الجولة من المفاوضات مع الجانب الأوكراني، لقد امتدت لحوالي 5 ساعات. طوال هذا الوقت بحثنا كل موضوعات جدول الأعمال بالتفصيل ... وجدنا بعض النقاط التي من الممكن أن نتوقع موقفا مشتركا بشأنها".


وأشار ميدينسكي إلى أن الجولة القادمة من المفاوضات ستعقد قريبا، وأضاف: "حتى ذلك الحين، سيتشاور كل وفد، وقيادة كل وفد مع قيادة بلده بشأن جميع المواقف التفاوضية".


وتابع المسئول الروسي بالقول: "أهم شيئ هو أننا اتفقنا على مواصلة عملية التفاوض، الجولة القادمة ستعقد خلال الأيام المقبلة على الحدود البولندية البيلاروسية. هناك اتفاق في هذا الشأن".


هذا وكانت قد جرت الإثنين، مفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا على أراضي بيلاروس. وترأس الوفد الروسي مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي. وفي وقت سابق، قال مكتب فلوديمير زيلنيسكي، إن "القضية الرئيسية للمفاوضات هي وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات من أراضي أوكرانيا".


وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، أن التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن إذا تم وضع المصالح الروسية في مجال الأمن في الاعتبار.


وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع في 21 فبراير، مرسومين تم بموجبهما الاعتراف، من طرف موسكو، باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، وفي 24 من الشهر نفسه، بدأت روسيا بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا،  ورداً على ذلك، بدأت الدول الغربية جولة جديدة من حملة العقوبات، التي أطلقها الغرب منذ عام 2014.

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