الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صور تكشف تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

كييف
كييف

لا يزال التصعيد العسكري الروسي - الأوكراني، مستمر في أوكرانيا، بعد العملية العسكرية التي شنتها موسكو، على كييف الخميس الماضي، وخلال القصة المصورة نعرض أبرز اللقطات التي تكشف عن الأوضاع في ساحات القتال.

 

الأشخاص الفارون من الاجتياح الروسي لأوكرانيا يعبرون مسارات القطارات للوصول إلى قطار متجه إلى بولندا في محطة القطار في لفيف ، أوكرانيا  28 فبراير.توماس بيتر - رويترز
 

 

تعتني الأمهات بأطفالهن الذين يخضعون لعلاج السرطان في ملجأ من القنابل في جناح الأورام في مستشفى أخماتديت للأطفال في 28 فبراير في كييف ، أوكرانيا كريس ماكغراث — جيتي إيماجيس
 

 

توقفت السيارات عند حاجز نصبه رجال الدفاع المدني على طريق يؤدي إلى وسط كييف ، أوكرانيا ، في 28 فبراير. إميليو موريناتي - ا ف ب
 

 

 

امرأة أوكرانية مسنة تأكل شريحة من الخبز داخل محطة سكة حديد لفيف مزدحمة ، 28 فبراير. دخل الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا يومه الخامس ، مما أجبر مئات الآلاف من الأوكرانيين والمقيمين الأجانب على البحث عن ملاذ في البلدان المجاورة بيرنات أرمانج - ا ف ب
 

 

 

يقف الناس في طابور أمام سوبر ماركت بينما يتصاعد الدخان فوق بلدة فاسيلكيف خارج كييف في 27 فبراير ، بعد أن ضربت الضربات الروسية طوال الليل مستودعًا للنفط. ديميتار ديلكوف - وكالة الصحافة الفرنسية / غيتي إيماجز
 

 

السيارات تصطف على الطريق المؤدي إلى معبر شاهيني الحدودي مع فرار الناس إلى بولندا ، بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق ضد أوكرانيا ، خارج موستيسكا ، أوكرانيا ، 27 فبراير. ناتالي توماس - رويترز
 

 

أوكرانيون ينتظرون قطارًا متجهًا إلى بولندا في محطة السكة الحديد في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا يوم 26 فبراير. Yuriy Dyachyshyn- 
 

 

متطوعون من قوات الدفاع الإقليمية يصنعون زجاجات حارقة لاستخدامها ضد القوات الروسية الغازية في كييف في 26 فبراير. ماركوس يام — لوس أنجلوس تايمز / جيتي إيماجيس
 
روسيا أوكرانيا اخبار اوكرانيا الاجتياح الروسي صور موسكو كييف

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