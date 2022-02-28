الفيلم الوثائقي «العودة» يحصد جائزة «نوت» بمهرجان أسوان

فاز الفيلم الوثائقي “العودة” للمخرجة الشابة سارة الشاذلي بجائزة “نوت” لأحسن فيلم مصري يُمثل إبداع المرأة مقدمة من بلان إنترناشيونال، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ويدور الفيلم حول سارة التي تنقلب خططها رأسًا على عقب بسبب الوباء العالمي وتجد نفسها عالقة في منزل طفولتها مع والديها بعد أن عاشت خارج البلاد عشر سنوات، بينما يقضون شهورًا معًا في العزل المنزلي.

الفيلم من إنتاج وتوزيع شركة أفلام مصر العالمية، مهندس الصوت ماريسول كاو ميلان، تصحيح ألوان نانسي أنجلو، سيناريو وتصوير ومونتاج وإخراج سارة الشاذلي.

بدأت سارة دراستها في السينما في جامعة كونكورديا في كندا وتخرجت من الجامعة الأمريكية في باريس وتخصصت في دراسات الأفلام. في 2017 التحقت بالمدرسة الدولية للسينما والتلفزيون (EICTV) في كوبا وتخصصت في إخراج الأفلام الروائية، حيث كتبت وأخرجت أفلام قصيرة مثل "سوما" و "الأم" و"إيزابيل" "و" عيد الميلاد "، بعد دراستها للسينما في الجامعة الأمريكية تدربت بقسم الأرشيف في "سينماتك" في باريس.

وتعمل سارة حاليًا على أول فيلم روائي طويل لها بعنوان " نور" والذي تناول فتاة تقضي فترة مراهقتها في سن الـ 16 بالمدرسة الفرنسية.