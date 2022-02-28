الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«نستطيع الاعتماد على جيوشنا».. «ماكرون» يوجه رسالة تحفيز لضباطه

الرئيس الفرنسى ايمانويل
الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون

بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الاثنين، رسالة إلى ضباط الجيش وضباط الصف وضباط الصف والجنود والبحارة والطيارين والموظفين المدنيين في الجيوش الفرنسية.

وقال ماكرون في رسالته "إن الهجوم غير القانوني والمباشر والواسع الذي تم شنه ضد أوكرانيا يوم الخميس 24 فبراير، هو أكثر استعراض جاد وغير مقيد للسلطة من قبل النظام الروسي منذ نهاية الاتحاد السوفياتي"، وفقا لما نقلته روسيا اليوم.

وتابع الرئيس الفرنسى "ومع ذلك فهذا ليس الحدث الأول الذي تواجهه الجيوش الفرنسية، خاصة في السنوات الأخيرة،  تحت البحار، في البحر، في الجو، في الفضاء، وعلى الأرض، في المحيط الأطلسي، في الشرق الأوسط، في البحر الأبيض المتوسط  وإفريقيا، في المجالات المادية وغير المادية، تواجه القوات الفرنسية احتكاكا مع القوات الروسية بشكل منتظم أو غير منتظم".

وتابع ماكرون قائلا "النظام الروسي، الذي لم يهاجم ولم يهدد، يفترض استخدام القوة كوسيلة للتعبير في العلاقات الدولية، لقد اختار مرة أخرى العدوان العسكري ضد أوكرانيا ومن خلال أوكرانيا، ضد مبادئ الحرية والسيادة والقانون واحترام الفرد، احترام الكلمة والديمقراطية التي تشترك فيها أوروبا وحلفاؤها".

وأضاف ماكرون في الفترة الأخيرة، اختار الرئيس الروسي إعطاء الأزمة بعدا غير مبرر، وفي هذا السياق من التوترات الشديدة تدرك فرنسا أنها تستطيع مرة أخرى الاعتماد على جيوشها.

وفى وقت سابق، قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا إن مستوى تهديد الأمن الدولي الآن أصبح مساويا لما كان عليه في الحرب العالمية الثانية، أو ربما أعلى.

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني - في كلمته خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين - أن السبب وراء الدعوة إلى جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة هو أن "مستوى تهديد الأمن الدولي الآن أصبح مساويا لما كان عليه في الحرب العالمية الثانية، أو ربما أعلى بسبب أوامر بوتين بوضع قوة روسيا النووية في حالة تأهب قصوى.

 

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وائل لطفي

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