الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: المشروع القومى لتنمية الأسرة يهدف لتغيير واقعها

النائب علاء قريطم
النائب علاء قريطم

أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، يهدف في المقام الأول لتغيير واقع الأسرة من الداخل ومدته 3 سنوات، حيث بدأ منذ العام الماضي ويستمر حتى 2023، ويتم بالتوازي مع مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري وبنفس القرى.

وثمن «قريطم» في تصريحات صحفية للمحريين البرلمانيين اليوم، حديث الرئيس السيسي حول أهمية ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وضرورة احترام المواطن والإعلاء من قيمته ومكانته داخل المجتمع، مشيرا إلى أن المواطن واجب عليه الإحساس بالتحديات التي تواجه الدولة بل والعمل معا من أجل مواجهتها، مؤكدا أن الوعي هو السلاح الأهم للتكاتف معا ولمواجهة التحديات التي تواجه مصر والمصريين.

برلماني: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف في المقام الاول إلي تغيير واقع الأسرة

وأضاف أن المشروع القومي يعتمد على 5 محاور أساسية تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير مليون فرصة عمل بمشروعات متناهية الصغر، وتوفير فرص تدريب، ومحو الأمية الرقمية للسيدات، بالإضافة إلي التدخل الخدمي وتوفير فرص تنظيم الأسرة مجانًا، بينما يتمثل المحور الثالث في التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خلال الندوات والزيارات المنزلية، ويتمثل المحور الرابع في التحول الرقمي، وأخيرًا محور التدخل التشريعي للتصدي لجريمة التسرب من التعليم وزواج القاصرات، مؤكدا أن الرئيس يعي جيدا حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ويعمل جاهدا على معالجتها والارتقاء بكافة القطاعات بالدولة، بما يحقق أعلى مستوى خدمات للمواطن المصري في الجمهورية الجديدة.

النائب علاء حمدي قريطم مجلس النواب المشروع القومي تنمية الأسرة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي

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