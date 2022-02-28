بعد تصدره التريند.. أبرز المعلومات عن الفنان هشام المليجي

تصدر الفنان هشام المليجي تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما تناقلت وسائل الإعلام أخبار عن دخوله في حالة اكتئاب بسبب قلة العمل.

ويقدم «الدستور» في التقرير التالي محطات في حياة هشام المليجي.

اسمه بالكامل هشام محمد المليجي.

ولد في 1 ديسمبر عام 1968 في محافظة القاهرة.

تخرج من معهد الفنون المسرحية العالي قسم إخراج وتمثيل.

بدايته كانت بالعمل في السينما فقد شارك في عدد من الأفلام السينمائية كما أن له بعض التجارب المسرحية وبالتلفزيون أيضا.

حقق هشام المليجي شهرة واسعة عندما قدم دوره في الفيلم الشهير “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

ظهر هشام في العديد من الأدوار القوية التي قدمها بأسلوبه المتميز وجذب انتباه الجمهور إلى موهبته، بداية ظهوره في مسلسل “نهاية القصة”.

وظهر أيضاً في السهرة التلفزيونية “كل هذا الحب”.

في عام 1990 شارك في المسلسل الكوميدي “البحث عن فرصة”..

عام 1993 قدم اول بطولاته في فيلم “ضحك ولعب وجد وحب”.

عام 1998 قدم ثاني بطولاته في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

وكشف الفنان هشام المليجي حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول تعرضه لاكتئاب نظرًا لقلة مشاركته في الأعمال الفنية.

وكتب عبر حسابه على «فيسبوك»: «فجأة لقيت الصحافة كلها بتكلمني بسبب منشور من زميلة وصديقة أكن لها كل الحب والاحترام.. أنا بخير ولا يوجد ما يعكر صفو حياتي والأمور على خير ما يرام الشغل ده رزق ومكتوب ولا حيلة لنا في الرزق.. أنا تمام وبصحة جيدة ولا أعاني من الاكتئاب بسبب عدم مشاركتي في الأعمال التلفزيونية أو السينمائية أعمالي قليلة صحيح بس معروفة، وربنا وفقني فيها، والناس أكثرها بتحبني وسيرتي كويسة في الوسط الفني، ومعنديش مشكلة مع حد، وربنا يعدي الحرب اللي دايرة اليومين دول على خير، ويرفع عننا الوباء والبلاء شكرا لكل الأصدقاء والمتابعين ومفيش أي مشكلة أصلا، والحمد لله على كل حال، وربنا يسترنا دنيا وأخرة».