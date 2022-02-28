الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عصابة النصب على مواطنى أكتوبر

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات في 6 أكتوبر، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق انتحال صفة رجال الشرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة أكتوبر أمرت في وقت سابق بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أفراد لاتهامهم بانتحال صفة رجال الشرطة، للاستيلاء على أموال المواطنين، بعد إيهامهم بتحويل تلك الأموال إلى عملات أجنبية بأسعار أقل من الأسعار التي يتم تداولها بها.

كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار متهم خامس هارب في التشكيل العصابي.

وتبين من خلال التحقيقات، تخصص التشكيل العصابي المكون من 5 أشخاص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بتحويلها إلى عملات أجنبية بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق.

وأضافت التحقيقات، أن التشكيل العصابي يتواصل مع الأشخاص الراغبين في تحويل الأموال إلى عملات أجنبية، وبعد الاتفاق على قيمة الأموال والموعد وميعاد إتمام العملية، يعدون أكمنة في الأماكن المتفق عليها وينتحلون صفة رجال شرطة، ويستولون على تلك الأموال ثم يفرون هاربين.

وتابعت التحقيقات، أنه أثناء قيامهم بإحدى العمليات مع أحد الأفراد بنفس الطريقة المتبعة، قام الأخير بملاحقتهم بعد استيلائهم على أمواله هو عدد من الأهالي وتم ضبط 3 منهم وتسليمهم إلى قسم الشرطة، وأرشدوا عن متهمين آخرين في التشكيل، تم ضبط أحدهم وجار ضبط الآخر.

قاضي المعارضات 6 أكتوبر تجديد حبس تشكيل عصابي الاستيلاء على أموال المواطنين انتحال صفة

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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