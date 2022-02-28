«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لإطلاق مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في المنيا

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مع مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، لإنشاء مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، والمتخصصة في مجال الإنتاج الحيواني، والبساتين، والميكنة الزراعية، والتصنيع الغذائي، والمحاصيل الزراعية.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والمهندس محمود العناني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، وأشرف نجم رئيس مجلس صندوق التعليم حياة القومي الخيري.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو تطوير القطاعات ذات الأولوية فى مجال التعليم الفنى الزراعى، من أجل تأهيل العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، وتوفير التدريب المتخصص؛ لخدمة سوق العمل، وإكساب المتدربين من الطلاب الاحتياجات اللازمة لتعلم مهنة، تؤهلهم لتحقيق دخل مادي مناسب، وقيمة مضافة، من خلال شهادات معتمدة؛ ليصبحوا قادرين على المنافسة، وتحقيق تنمية، ونهضة حقيقية لمصر.

وأوضح أن مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا ستتخصص في العديد من المجالات الزراعية مثل مجال الإنتاج الحيواني، والبساتين، والميكنة الزراعية، والتصنيع الغذائي، والمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا نحو تطوير القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطني، وتعمل الدولة على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي، وتنفيذ المشروعات القومية الزراعية الكبرى.

كما أعرب الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن سعادته بإنشاء مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى خطة الوزارة نحو التوجه لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظات الصعيد وتوفير بيئات تعليمية متميزة للطلاب تشجعهم على صقل وتحسين مهاراتهم وقدراتهم من خلال التنوع بين ما يتلقونه من دراسة مواد ثقافية وتدريبات عملية بشركات ومصانع ومزارع الشركاء الصناعيين؛ وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب من مختلف محافظات الجمهورية نحو الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح بصيلة أنه سيتاح التقدم للبنين والبنات الذين أتموا الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 للالتحاق بالمدرسة، وسيتم الإعلان عن كافة شروط التقدم والقبول بشهر يونيو 2022 وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه أعرب المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الدقهلية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، عن سعادته بإتاحة الفرصة لمؤسسة العناني للتنمية الإنسانية للمشاركة في دعم وتطوير برامج التعليم الفني في القطاع الزراعي والداجني والحيواني، إضافة إلى توفير التدريب العملي والتفاعل مع متطلبات سوق العمل لتقديم نموذج متميز ومحترف من الفنيين وفق المعايير العالمية.

وأضاف أن المؤسسة تأمل من خلال هذه الشراكة وبما لديها من خبرات في دعم وتطوير التعليم الفني الزراعي، وأن يكون لها دورًا فعالًا في تمكين الفتيات أيضًا كي يتاح لهن فرص عادلة للتعليم الفني الأكاديمي وتنمية مهاراتهن من أجل التأهيل للعمل بكفاءة واحتراف، مما قد يغير في المستقبل القريب من الصورة الذهنية عن عدم قدرة المرأة على العمل في المجال الزراعي، واختتم المهندس محمود العناني، مؤكدًا على أن القطاع الزراعي من القطاعات الأكثر أهمية في الاقتصاد القومي لكونه يتعلق بالمواطنين وغذائهم صحتهم.

وقال الأستاذ أشرف نجم، رئيس مجلس صندوق "التعليم حياة" القومي الخيري، أنه فيما يتعلق بصندوق "التعليم حياة" فهو أول صندوق استثمار خيري يدعم التعليم في مصر من خلال توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق الأكثر احتياجًا، وقد تم تأسيس صندوق "التعليم حياة" في إطار اهتمام الدولة بإيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لتطوير التعليم واستجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية بإيلاء قضية التعليم الأولوية وإتاحة التمويل اللازم لبرامج التعليم.

وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى تمويل كل عناصر العملية التعليمية مرورًا بجميع مراحل التعليم، كما يغطي التعليم بكافة أنواعه، بداية من بناء المدارس و ترميمها وتأثيثها وتزويدها بوسائل التعليم الحديثة وشبكات الاتصال، كما يدعم صندوق "التعليم حياة" المنح الدراسية والتدريبية للطلبة والمدرسين، بالإضافة إلى تمويل تصميم وتطوير المناهج والمحتوى التعليمي والتربوي والتطبيقات الرقمية، ويقوم الصندوق بدعم التعليم الفني من خلال المساهمة في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص.