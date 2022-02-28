وزيرة الهجرة توجّه رسالة للطلاب المصريين فى خاركيف

نشرت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج عبر حسابها على فيسبوك سؤالاً وجهته إليها إحدى المتابعات تطلب منها نصيحة عن كيفية خروج الشباب المصريين من مدينة خاركيف الأوكرانية والعودة إلى مصر.

وردّت نبيلة مكرم بأن «مدينة خاركيف قريبة من الحدود مع روسيا، وهي من أكثر المناطق اشتعالاً. نصيحة سفارتنا في كييف الالتزام بالتواجد داخل المنازل حفاظاً على سلامة أولادنا، حتى لو فيه قطارات شغالة».

وقالت: «النهارده في الجلسة الحوارية الافتراضية مع الأولاد، كلمني طالب جازف على مسؤوليته الشخصية، واستقل القطار متجهاً إلى كييف، لكن شرح صعوبة الموضوع بعد لما انتظر من الصباح الباكر في محطة القطار إلى أن استقله فى الرابعة عصراً في ظل تكدس شديد مقلق».

وتابعت: «أرجو التزام اولادنا في خاركيف بالتواجد في أماكنهم حفاظا على سلامتهم».