«الأوقاف» تنظم دورات متخصصة للتوعية بالقضية السكانية

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن وزارة الأوقاف في إطار خطتها التثقيفية والتوعوية بالقضية السكانية تطلق سلسلة دورات متخصصة في التوعية بالقضية السكانية للأئمة والواعظات المتميزين علمياً ودعوياً لدفع عملية الإسهام الجاد والفعال في برامج التوعية السكانية، لينطلقوا في أداء مهامهم عن فكر ووعي وقناعة تامة بأهمية ما يقومون به، مع حوافز تشجيعية للمشاركين والمشاركات ممن يجتازون هذه الدورات بتفوق.

وأكد جمعة أن الوزارة ستكثف جهودها في محور التوعية السكانية وتجعله أحد أهم الأولويات التثقيفية في المرحلة الراهنة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد أن من المهم طرح ما قمنا به وما سنقوم به في قضية الزيادة السكانية.

وأشار إلى أنه رغم أهمية الناحية الدينية إلا أن الزيادة السكانية مرتبطة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وأوضح: "ثاني أكبر تحدي يواجه الدولة المصرية هو الزيادة السكانية بعد مكافحة الإرهاب، وبسبب الزيادة السكانية نحتاج 2000 مدرسة كل عام، ونحتاج إلى جامعة وإلى مستشفيات".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن إزالة العشوائيات تساعد على مواجهة الزيادة السكانية، وأنه زار حي الأسمرات ووجد أن ثقافة الأطفال والأسر قد تغيّرت وأصبحوا يحصلون على مراكز متقدمة في البطولات.