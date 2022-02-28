أبرزها التبول في منتصف الليل.. علامات الإصابة بسرطان البروستاتا

أحيانا يصبح التبول في منتصف الليل علامة تحذير مبكرة لمرضى سرطان البروستاتا إذا حدث ذلك بشكل متكرر.

وفي السياق، قال الدكتور «جيري كوبيس» المدير الطبي لمنشأة السرطان الرائدة في مركز العلاج بالبروتون: «يعد سرطان البروستاتا أحد أكبر أسباب الوفاة بين الرجال في المملكة المتحدة، ولكن هناك مزيد مما يجب القيام به لتثقيف الناس حول هذه العلامات، على سبيل المثال إذا وجدت نفسك بانتظام تستيقظ في وقت متأخر من الليل مع احتياج مفاجئ لزيارة المرحاض، فقد يشير ذلك إلى أن هناك شيئًا غير صحيح في البروستاتا».

ويمكن أيضًا ملاحظة الأعراض الأخرى لسرطان البروستاتا عند الذهاب إلى المرحاض، مثل صعوبة بدء التبول وضعف التدفق، وكذلك الدم في البول.

أعراض سرطان البروستاتا

وفقا لموقع «مترو» فإن الاعراض تشمل:

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر غالبًا أثناء الليل

الحاجة إلى التسرع إلى المرحاض

صعوبة في بدء التبول

إجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول

ضعف تدفق البول

الشعور بأن مثانتك لم تفرغ بالكامل

دم في البول

دم في السائل المنوي

ويضيف الدكتور جيري: «الخبر السار هو أن سرطان البروستاتا يمكن علاجه غالبًا إذا تم اكتشافه مبكرًا بدرجة كافية، لذلك من الضروري أن يعرف الرجال ما الذي يبحثون عنه».