الإثنين 28 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقاً لعامل هتك عرض طفل ثم قتله فى أسيوط

الإعدام
الإعدام

عاقبت محكمة جنايات أسيوط عاملاً بالإعدام شنقاً بعد أن استدرج طفلاً وهتك عرضه وقتله وألقى جثته بإحدى الترع في مركز أسيوط في القضية رقم 7102 لسنة 2021 جنايات مركز أسيوط. 

أحداث القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى مباحث مركز شرطة أسيوط بالعثور على جثة طفل يدعى "إ. ع."، 12 سنة، مقيم بقرية الزاوية مركز أسيوط ملقاة بترعة رزقة الدير بذات الناحية، وانتشلها الأهالي من الترعة.

على الفور، انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة بكامل ملابسها ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرة وبجوارها دراجة نارية "توك توك" بدون لوحات.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أنه في يوم الواقعة قام "أحمد. ذ. م"، 21 سنة، عامل في مخبز "المتهم"، مقيم بذات الناحية، باستيقاف المجني عليه بأحد شوارع القرية وطلب منه توصيله إلى مكان العثور على جثة المجني عليه، وعندما وصل إلى المكان وسط الزراعات في الظلام الدامس طلب من المجني عليه الوقوف بـ "التوك توك" وقام بالإمساك بالمجني عليه وتجريده من ملابسه وهتك عرضه رغماً عنه، وعندما حاول المجني الصراخ قام المتهم بالإمساك به من رقبته والضغط عليها حتى فارق الحياة قام بإلباس المجني عليه ملابسه وإلقاء جثته في ترعة رزقة الدير واستولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

محكمة جنايات اسيوط عامل الإعدام شنقا طفل قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر «بهدلة» الفنان المصرى

الأكثر قراءة

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

الرئيس السيسى: لو الأمر بيدى لأعطيت المواطن 30 ألف جنيه راتبًا شهريًا

أزمة أوكرانيا ليست الأولى.. كيف تنقذ مصر رعاياها العالقين في المناطق الخطرة؟

رسميا.. الزمالك يعلن عن موعد تولى الجهاز الفنى الجديد للفريق

إلغاء المناقصة العالمية لشراء القمح للمرة الثانية على التوالى

رضا المجتمع سبب الاستقرار الحقيقى.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر فرج فودة تكتب: التنوير والدين

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

حسين دعسة

توغل الجيش الروسي في العمق الأوكراني.. حلفاء من ورق!

محمد العسيري

عندما تبدأ الحرب.. تتوقف الموسيقى

رشا عبدالمنعم

أفراح القبة نحن جميعًا ممثلون

محمود خليل

شبح سيد قطب يظهر بعد إعدامه

ماجد حبته

واعظات الأوقاف

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

صور

احتفالية الأوقاف بالإسراء والمعراج

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نعتزم التصويت لصالح قرار يدين روسيا فى الأمم المتحدة

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»