الإعدام شنقاً لعامل هتك عرض طفل ثم قتله فى أسيوط

عاقبت محكمة جنايات أسيوط عاملاً بالإعدام شنقاً بعد أن استدرج طفلاً وهتك عرضه وقتله وألقى جثته بإحدى الترع في مركز أسيوط في القضية رقم 7102 لسنة 2021 جنايات مركز أسيوط.

أحداث القضية تعود إلى ورود بلاغ إلى مباحث مركز شرطة أسيوط بالعثور على جثة طفل يدعى "إ. ع."، 12 سنة، مقيم بقرية الزاوية مركز أسيوط ملقاة بترعة رزقة الدير بذات الناحية، وانتشلها الأهالي من الترعة.

على الفور، انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة بكامل ملابسها ولا يوجد بها أي إصابات ظاهرة وبجوارها دراجة نارية "توك توك" بدون لوحات.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أنه في يوم الواقعة قام "أحمد. ذ. م"، 21 سنة، عامل في مخبز "المتهم"، مقيم بذات الناحية، باستيقاف المجني عليه بأحد شوارع القرية وطلب منه توصيله إلى مكان العثور على جثة المجني عليه، وعندما وصل إلى المكان وسط الزراعات في الظلام الدامس طلب من المجني عليه الوقوف بـ "التوك توك" وقام بالإمساك بالمجني عليه وتجريده من ملابسه وهتك عرضه رغماً عنه، وعندما حاول المجني الصراخ قام المتهم بالإمساك به من رقبته والضغط عليها حتى فارق الحياة قام بإلباس المجني عليه ملابسه وإلقاء جثته في ترعة رزقة الدير واستولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.