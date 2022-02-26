السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

علمت أن مال والدي حرام ماذا أفعل؟ داعية بالأوقاف يرد

حكم تناول الطعام
حكم تناول الطعام الحرام

أرسل أحد المتابعين سؤالاً إلى الداعية بوزارة الأوقاف مكرم عبد اللطيف، جاء فيه: "علمت أن مصدر أموال والدي من الحرام، فهل أتناول الطعام من مال أبي؟ وإذا لم أأكل من طعامه فهل يكون ذلك من العقوق؟

وأجاب الشيخ مكرم قائلاً إن الشاب الذي علم أن مال أبيه من الحرام إن كان حراماً بعينه، بمعنى: أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص فلا يجوز أن يأكله، أي مثلا لو علمت أن أباك سرق هذه الشاة وذبحها فلا تأكل، ولا تجب دعوته، أما إذا كان الحرام من كسبه يعني: أنه هو يرابي أو يعامل بالغش أو ما يشابه ذلك فكل، والإثم عليه هو.

واستشهد الداعية بوزارة الأوقاف بما جاء في السنة النبوية أن النبي (ص) أكل من مال اليهود وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت، وقد أهدت إليه يهودية شاةً في خيبر مسمومة ليموت ولكن الله عصمه من ذلك إلى أجلٍ مسمى،كما دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه وأكل، اشترى من يهودي طعاماً لأهله وأكله هو وأهله، فليأكل والإثم على والده.

وأكد أن الأولى أن يتورع الابن ويأكل من عمل يده إن كان يستطيع العمل ف(إن أطيب ما أكل العبد ماكان من كسب يده)كما أخبر رسول الله (ص) وأما إذا كان الابن لا يعمل بسبب طلب العلم أو العجز عن العمل أو لا يوجد عملا  أصلا فله أن يأكل والإثم على والده لأن نفقته على والده. 

الشيخ مكرم عبد اللطيف وزارة الأوقاف وسائل التواصل الاجتماعي أموال العقوق السنة النبوية اليهود أكل السحت

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