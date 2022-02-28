محافظ بورسعيد يوجه بإقامة مراكز لجميع المديريات والإدارات بمدينة سلام مصر

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مديري المديريات والإدارات المعنية، بإقامة مراكز خاصة بكل مديرية وإدارة على مستوى المحافظة بداية من أول أبريل المقبل داخل مدينة سلام مصر، جاء ذلك خلال تفقده المشروعات التنموية والخدمية بمدينة سلام، وبحضور القيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على المتابعة الميدانية المستمرة لسير ومعدلات العمل بمدينة سلام مصر، قائلا" كل المديريات والإدارات سيقدمون الخدمات في مدينة سلام طبقا لتوجيهات السيد الرئيس، لافتا أن المدينة الجديدة تعد مشروعا تنمويا متكاملا لجميع المصريين، موجها بأهمية تضافر الجهود لإقامة مدينة نموذجية تحقق حياة كريمة لجميع المواطنين من أبناء مصر وخاصة أبناء مدينة بورسعيد وسيناء.

وفي شأن آخر تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير ومعدلات العمل في إنشاء الجامعة الأهلية والتكنولوجية بمدينة بورسعيد الجديدة سلام، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة لتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية والتعليمية والسكنية بالمدينة الجديدة، ورافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ومديري المديريات والإدارات المختصة بالمحافظة.

و أوضح محافظ بورسعيد أنه يتم العمل بالتوازي في جميع المشروعات بمدينة بورسعيد الجديدة، مستمعا من المختصين عن معدلات التنفيذ الجارية حتى الآن في إنشاء الجامعتين، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أكثر من 50% من إنشاء الجامعة الأهلية وأكثر من 67 % من إنشاء الجامعة التكنولوجية، مشيرا أنه سيتم بدء تشغيل الجامعتين في 30 يونيو المقبل، مشيدا بجهود العاملين في المشروعات، ومعدلات الأعمال التي تجري ليلا ونهارا بمدينة سلام مصر.