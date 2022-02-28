الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غانا تنجح فى إجلاء 460 طالبًا من أوكرانيا بأمان

إجلاء 460 طالبًا
إجلاء 460 طالبًا من أوكرانيا بأمان

قالت وزيرة الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا، شيرلي أيوركور بوتشوي، إن الحكومة نجحت في إجلاء 460 طالبًا غانيًا من أوكرانيا بأمان وسط الوضع الأمني ​​الحالي في تلك الدولة.
وأوضحت بوتشوي، في تصريحات صحفية في أكرا، نقلتها وكالة أنباء غانا، اليوم الإثنين، أن أحدث المعلومات الواردة تفيد بأن أكثر من 460 طالبًا قد غادروا أوكرانيا في طريقهم إلى بولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، ومن المتوقع وصول 220 منهم إلى غانا اليوم.
وأضافت الوزيرة، حول الوضع الأمني ​​في أوكرانيا وسلامة المواطنينالغانيين: "نحن نعمل بجدية على تسهيل العودة الآمنة للمزيد منهم".
ودعت بوتشوي، إلى ضرورة إجراء حوار من أجل التوصل لحل سلمي بين روسيا والأطراف الأخرى، وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا لتجنب أي عواقب إنسانية.

أكرا أوكرانيا غانا

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