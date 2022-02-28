تستمر حتى أبريل.. إطلاق الجزء الثاني من دورة خادم قائد بـ«فرح وعطاء» بالقاهرة

ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، أنه تم افتتاح الجزء الثاني من الدورة التدريبية لإعداد خادم قائد، بخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تهدف هذه الدورة التكوينية إلى إعداد كوادر قيادية تتمتع بالحماس والغيرة، لخدمة أغنياء السن. أقيمت فعاليات الدورة بكنيسة عذراء السجود بشبرا، بمشاركة الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والمرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، والأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخ مجدي حنا، مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية، كما شارك أيضًا عدد من الخدام، والخدام المساعدين من كنائس القاهرة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بدأ اليوم بكلمة ترحيب من الأب جورج جميل، أعقبها كلمة من الأخت فيفي سمعان، حول "الخادم الحقيقي"، ثم ألقى مهندس سعد إحسان موضوع اليوم بعنوان "فن التواصل"، حيث تحدث حول معوقات التواصل، والتواصل الجيد.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية التكوينية تقام في الفترة من السادس والعشرين من فبراير الجاري، وحتى شهر إبريل المقبل.

كما نظم صباح أمس، اجتماع رواد فرح وعطاء، بكنيسة السيدة العذراء بشبرا، رحلة تثقيفية لدير الأنافورا، بمشاركة مسؤولي، وأعضاء الاجتماع، وذلك تحت رعاية الأب يونان شحاتة، راعي الكنيسة.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب الراعي، ثم تم توجه إلى مقر الدير بالأنافورا، حيث تضمن اليوم قيام إحدى راهبات الدير بشرح نشأة هذا الصرح العظيم، بالإضافة إلى أهم المعالم التي تميز الدير، كما تضمن اليوم أيضًا بعض الفقرات المتنوعة المختلفة، وذلك في جو تسوده الفرحة والبهجة والسعادة.