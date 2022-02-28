الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقا لعامل هتك عرض طفل وأشعل النيران في جثته بالغردقة

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة البحر الأحمر، بالإعدام شنقًا لعامل بناء بهتك عرض طفل وقتله وحرق جثته في الغردقة، وكشفت حيثيات الحكم عن قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن صور له شيطانه سوء الأمور أحسنها، وانساق به إلى الظلمات وبيت النية وعقد العزم على قتله وإزهاق روحه وغرر به وأوهمه بالصعود معه لأحد العقارات تحت الإنشاء لقضاء حاجة في نفسه. 

 فأصاب رميه «المجني عليه» فأصبح صيدًا سهلاً في مرمى شباكه وأسرى به إلى مكان قصى عن أعين الناس، وما أن ظفر به حتى باغته بخنقه بقطعة من قماش أعدها المتهم سلفاً لهذا الغرض حتى خر صريعاً يلهج أنفاسه الأخيرة تقطعا باسفكسيا الخنق دون أن يقشعر بدنه من هول ما فعله، مشعلا به النيران لإخفاء النيران به في محاولة لإخفاء ملامح جريمته ليكمل بذلك حلقات آثمة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى سبقتها بأنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه سالف الذكر مستخدما أساليب احتيالية من شأنها التغرير به ، وحمله على مرافعته فانصاغ إليه حال كونه غير عالم بتفكيره الآثم، كما اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تلتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه.

هتك عرض البحر الاحمر سبق الإصرار هتك عرض طفل الصفة التشريحية حيثيات الحكم تقرير الصفة التشريحية

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