رئيس جامعة قناة السويس يلبي دعوة باحث من ذوي الهمم ويحضر مناقشة رسالة الدكتوراه

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بالدعم غير المسبوق من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لذوى الهمم ومشاركته لهم فى كافة المحافل إيمانا منه بدورهم في بناء الوطن ومساهمتهم في الحياة العملية وخدمة وطنهم بالصورة المُثلي التى ترقى إلى آمال الشعب المصري والعربي.

وتابع "مندور" أن الباحثين هم قاطرة وذخيرة الأمم، وأن شباب مصر لديهم طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استثمارها، وهو الأمر الذي يحتم الاهتمام بمحور الشباب والباحثين.

جاء ذلك أثناء حضوره مناقشة رسالة الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية للباحث عبد الرؤوف جاب الله منصور بعنوان "السياسية الخارجية للدولة العثمانية بين التراجع والأفول ١٨٣٩- ١٩٠٩ "

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للباحث نظرا لجهده ودأبه على مواصلة العلم، مؤكدا على أهمية مساندة المتفوقين والموهوبين ودعمهم ورعايتهم، خاصة أصحاب الهمم.

وتحدث الباحث فى رسالته للتمهيد عن الأوضاع الداخلية قبيل عام ١٨٣٩، حيث تناول فى الفصل الأول للرسالة العلاقات العثمانية الروسية ثم العلاقات العثمانية البريطانية فى الفصل الثاني، كما تطرق في الفصل الثالث إلى سياسة الدولة العثمانية تجاه الهجرات اليهودية لفلسطين، أما الفصل الرابع فعرض خلاله العلاقات العثمانية الأمريكية، مُختتما رسالته بقائمة ثرية من الوثائق والمراجع والمصادر .

وأثنت لجنة الحكم والإشراف على الرسالة والباحث ، وفي ذات السياق ضمت لجنة التحكيم كل من الدكتور أشرف محمد عبد الرحمن مؤنس أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، والدكتور شريف محمد عبد الجواد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بكلية الآداب جامعة المنيا، و بإشراف الدكتور مدحت محمد عبدالمنعم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قناة السويس، والدكتور محمد محمد شركس أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قناة السويس.