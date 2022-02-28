التأمين الطبي يستحوذ على 46% من تعويضات النشاط خلال 2021

استحوذ فرع التأمين الطبي على 46.02% من قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق خلال عام 2021، ليتصدر بها فروع التأمين بهذا النشاط خلال هذه الفترة، وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاء فرع السيارات التكميلي في المرتبة الثانية بين فروع التأمين بنسبة 24.64%، ثم فرع تأمين الحريق والذي جاء في المركز الثالث بحصة تبلغ 10.43%. وجاء فرع الحوادث والمسئوليات بالمرتبة الرابعة بنسبة 7.22%.

واحتل فرع تأمين البترول المركز الخامس بين فروع نشاط تأمينات الممتلكات من حيث قيمة التعويضات بنسبة 3.24%، ثم فرع التأمين الهندسي، بنسبة 3.13% ليأتي في المرتبة السادسة من بين فروع تأمينات الممتلكات.

وجاء فرع السيارات الإجباري بالمرتبة السابعة بنسبة 2.46% من إجمالي تعويضات نشاط تأمينات الممتلكات المسددة خلال عام 2021، ثم فرع أجسام السفن بالمركز الثامن بنسبة 1.26%، واحتل فرع أجسام السفن المركز التاسع بحصة 1.04%.

بينما جاء فرع تأمين النقل الداخلي بالمرتبة العاشرة بحصة تصل إلى 0.3%، يليه فرع تأمين الطيران في المركز الحادي عشر بحصة 0.25%.

وحقق نشاط التأمين التجاري 44.278 مليار جنيه، بينما حققت الشركات التي تمارس نشاط التأمين التكافلي 4.724 مليار جنيه أقساط خلال 2021.

وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أن إجمالي الأقساط المحصلة خلال شهر ديسمبر 2021، بلغت نحو 4.22 مليار جنيه مقارنة ب39.749 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له، بمعدل نمو 12.5%.

وحققت شركات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال نحو 2.15 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2021، بينما حققت التأمينات العامة والممتلكات نحو 2.07 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وحققت شركات التأمينات التجارية نحو 3.722 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2021، بينما حققت الشركات التي تمارس نشاط التأمين التكافلي 497 مليون جنيه خلال نفس الفترة.