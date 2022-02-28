الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صعود «الكرة الطائرة جلوس» بالجمالية للدوري الممتاز بعد الفوز في ٤ مبارايات

فريق الكرة الطائرة
فريق الكرة الطائرة جلوس

حقق فريق الكرة الطائرة جلوس بنادى الجمالية للألعاب الرياضية والمائية حلم الوصول للدوري الممتاز ، ونجح فى التأهل بجدارة للصعود للدوري الممتاز بعد الفوز فى أربع مباريات متتالية.

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فريق الكرة الطائرة جلوس 

فاز فيها فريق الكرة الطائرة جلوس بنادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية على فريق أسوان، وفريق المصري القاهري، وفريق الهدف بطنطا، وفريق صقر قريش بقيادة المدير الفني الكابتن علي شهده، ومدرب الفريق الكابتن طارق عادل، وذلك فى دورة الترقي والتى أقيمت بمركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، وتحمل اسم المرحوم الكابتن نبيل اللاوي.

وبذلك يصعد فريق الكرة الطائرة جلوس بنادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية محققاً المركز الأول والميدالية الذهبية وإحراز كأس البطولة بعد الفوز فى المباراة النهائية على فريق صقر قريش، فى منافسات الدورة المجمعة لدوري الدرجة الأولى رجال، والدوري الممتاز للسيدات للكرة الطائرة جلوس للموسم الرياضي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ م.

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فريق الكرة الطائرة جلوس 

وكان ذلك بحضور صالح الجزار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، وناجي إبراهيم مدير البطولة، وأشرف حسن محمد مساعد مدير البطولة، وأحمد شركس رئيس مجلس إدارة نادى العزيمة، ومحمد عطوة المدير التنفيذى للنادي، والكابتن سيد موسى اللاعب الدولي لمنتخب مصر ونادى العزيمة.

وتقدمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالتبريكات لفريق الكرة الطائرة جلوس بنادي الجمالية للألعاب الرياضية والمائية، لفوزه بالمركز الأول والميدالية الذهبية والصعود للدورى الممتاز وللجهاز الفني.

الكرة الطائرة نادي الجماليه الدوري الممتاز الألعاب الرياضية فريق الكره الطائره

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