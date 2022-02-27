الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية في إمبابة

حريق
حريق

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب فريق المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية وإعداد تقرير حول أسباب الحريق، وحصر الخسائر.

ونشب حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة، اليوم، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة عليه، دون وقوع أي إصابات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.نشب حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة، اليوم، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة عليه، دون وقوع أي إصابات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

المعمل الجنائي حريق شقة سكنية إمبابة تقرير الحريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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