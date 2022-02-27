الإثنين 28 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن يدعو لجلسة طارئة بـ«الأمم المتحدة» حول الغزو الروسي لأوكرانيا

مجلس الأمن
مجلس الأمن

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأحد، قرارًا بالدعوة إلى عقد "جلسة طارئة" غدًا الاثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بناءًا على دعوة دول غربية، لاتخاذ أعضاؤها الـ193 موقفا حيال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، فقد أيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة والبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت. 

ولا يجيز نظام الامم المتحدة اللجوء الى حق النقض (فيتو) في حال كهذه.

ومن المقرر يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا أمس الاثنين في الساعة 15,00 (20,00 ت غ) للبحث في الأزمة الإنسانية في أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي، وذلك بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وأوضح دبلوماسي للوكالة الفرنسية رافضا كشف هويته أن مسؤولين في دائرة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وفي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين سيشاركون في الاجتماع.

وطلبت فرنسا أيضا أن يدلي الأمين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش بمداخلة خلال الاجتماع، وفق المصدر نفسه.

ووافقت روسيا التي تترأس مجلس الامن في فبراير على الطلب الفرنسي الذي حظي بتأييد ايرلندا والبانيا والولايات المتحدة والنروج وبريطانيا والمكسيك، وفق ما أوضح دبلوماسي آخر.

وأورد مفوض أوروبي أن الهجوم الروسي على اوكرانيا تسبب بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص.

وشنت روسيا الخميس، حربا على أوكرانيا وبدأت عمليات عسكرية على عدة مناطق أوكرانية وهو ما يمثل ذروة تصاعد التوترات الروسية مع أوكرانيا والغرب خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم،  أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقطع فيديو، وضع "قوة الردع" في الجيش الروسي، وهي قوة تشمل عنصرًا نوويا، في حال التأهب متهما الغرب باتخاذ مواقف "عدوانية" تجاه بلاده، في اليوم الرابع من غزو أوكرانيا.

مجلس الأمن الدولي الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد جلسة طارئة الغزو الروسي لأوكرانيا تأييد 11 دولة

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