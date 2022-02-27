«يا حبيبتي يا مصر».. ورشة فنون تشكيلية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية لبراعم روضة الإمام علي بن أبي طالب.

تضمنت الأنشطة ورشة فنون تشكيلية للأطفال تدريب الفنان إبراهيم حسين، بعنوان "يا حبيبتي يا مصر"، وورشة أشغال فنية للفنانة ميادة شيريت عن فن الطباعة وعن كيفية عمل اشكال جمالية بالصلصال، بالإضافة إلى ورشة حكي قصص قدمتها هبه محمد عبود.

كما قدم القصر مسابقة ثقافية لتشجيع الأطفال على القراءة والإطلاع والتحصيل وزيادة المحصول اللغوي من خلال موضوعات بسيطة، وعملت الفنانة مروة شيريت ماسكات للأطفال باستخدام الفوم جليتر.

ورشة فنية للاطفال بثقافة أحمد بهاء الدين

وفي إطار الأونلاين، أقيمت ورشة تعليم غرز كروشيه وعمل أشكال جمالية بغرز الكروشيه وورشة تعليم تفصيل، كما أقيمت محاضرة لتبسيط قواعد اللغة العربية قدمها محمد عبد الرحيم لتعليم الأطفال الجملة الأسمية ومكوناتها، بالإضافة إلى ندوة عن الشعر للأديب الدكتور سيد عبد الرازق وندوة عن القصة القصيرة للأديب عاطف العزازي، بجانب ورشة لتعليم فن التلي للفنانة ياسمين جاد، وورشة لتعليم وتحسين الخط العربي للأطفال.