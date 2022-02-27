الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 5 سنوات لعاطل بتهمة ابتزاز فتاة وتهديدها بصور فاضحة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحميد هندي، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل وفتاة بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد اتهامهما بتهديد المجني عليها "إ.خ.ع" وابتزازها بنشر صورها مقابل التعدي عليها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح الزارع، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير الجنايات كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية رقم 25189 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بلاغا من المجني عليها يفيد قيام المتهمين بتهديدها ونشر صور خاصة بها.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات والانترنت بأن علي اثر علاقة عاطفية بين المجني عليها "إ.خ.ع" وبين المتهم الأول "ع.م.ع"، عاطل، وتقدم لخطبتها إلا أن تلك الخطوبة لم تكتمل وان خلال فترة الخطوبة أرسلت المجني عليها بعض الصور الخاصة بها الي المتهم، وفؤجئت بالمتهم ينشأ حساب علي أحدي تطبيقات التواصل الاجتماعي “واتس اب” يجمع بينه وبين المتهمه الثانية" س.م.ج"، وإضافة المجني عليها في ذلك التطبيق وطلب المتهم من المجني عليها معاشرته معاشرة الأزواج، وأرسل بعض صورها علي الجروب ولاكنها ابت ذلك الفعل المحرم فهددها بنشرتلك الصور وقامت المتهمه الثانية، بمساعدته لتهديد المجني عليها كون المتهمة الثانية توافقة علي ارتكاب ذلك الفعل .

وتبين من التحقيقات أن الهواتف المحمولة في الواقعة تخص المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى عطية درويش، رئيس المحكمة، بمعاقبة طالب بالسجن لمدة عام، بعد اتهامة بتهديد خطيبته السابقة بنشر صور لها فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ مالي، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد عزت غريب، ومحمد عاطف مشالي، سكرتارية مصطفى أبو يسر.

تعود أحداث القضية رقم 637 لسنة 2020، جنايات محرم بك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإبلاغ المجني عليها عن خطيبها السابق، لتهديدها وابتزازها بصورها الخاصة.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهم م.م.م، طالب، تربطه بالمجني عليها ص.س.م، طالبة، بخطوبة سابقة، بارسال صور المجني عليها عارية، إلى والدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي واتس اب، والتي تحصل عليها أثناء فترة خطبتهما، لرغبتة في إعادة الخطوبة مرة أخرى، وأن المجني عليها رفضت ذلك، وطالبته بعدم إرسال تلك الصور مرة أخرى، فاستمر في ذلك عبر هاتف والدتها.
واضافت التحقيقات، أن المتهم طلب من المجني عليها الحصول على مبالغ مالية، نظير عدم نشر تلك الصور مرة أخرى، فحررت محضرا ضده، وقررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات.

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