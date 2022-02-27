الإثنين 28 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

باسل السيسي: شركات السياحة تعاني من أزمة تفعيل تأشيرات العمرة

باسل السيسي
باسل السيسي

قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن شركات السياحة تواجه حاليا أزمة في التعامل مع البوابة المصرية للعمرة المنوط بها إنهاء إجراءات شركات السياحة للأمور الفنية لتشغيل رحلات العمرة.

وأضاف باسل السيسي في تصريح لـ"الدستور" أن البوابة قد تخطت دورها التنظيمي الذى يكمن فى عملها وامتدت للتدخل فى العلاقات التجارية لشركات السياحة وهذا أمر غير مقبول.

وتابع أن البوابة حددت منصات سعودية بعينها لتقوم الشركات بالحجز من خلالها الفنادق للمعتمرين، لافتا إلى أنه يجب فتح جميع منصات المملكة أمام الشركات المصرية وتختار الأنسب لها دون أى تقييد.

وأوضح أنه حتى هذا الوقت هناك عدم فهم لشركات السياحة للتعامل مع البوابة المصرية للعمرة نظرا إلى الإجراءات الجديدة، وعدم القدرة على تفعيل التأشيرات.

نوه بأن الإجراءات الجديدة للمملكة تتضمن أن يتم قيام المعتمر بفترة حجر صحى فور وصوله إلى السعودية لمدة 5 أيام، لافتا إلى أن السلطات السعودية قد سمحت مؤخرا بأنه يمكن التعاقد مع الفندق نفسه بالمدينة المنورة سواء للحجر الصحى أو الإقامة بعد انتهاء فترة الحجر المقررة.

مصر المملكة العربية السعودية غرفة شركات السياحة شركات السياحة تأشيرات العمرة وزارة السياحة والآثار

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