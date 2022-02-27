الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة سوهاج: بدء العمل في ممشى ومراسى مركز المنشاة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، جولة تفقدية بكورنيش النيل بمركز المنشاة، بمحافظة سوهاج، لمتابعة أعمال حماية النيل وتخطيط نهائي لبدء التنفيذ للمراسي، لربط المدينة لربط المدينة بالمدن الأخرى على ضفاف النيل، وربط الجزيرة  المستجدة وعمل أقصى اتساع  للكورنيش، وللممشي كمتنفس لأهل المدينة.

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وأكدت الهلالي أنه تم الحصول علي الموافقات المالية والفنية لجميع الاعمال التي سعت لها منذ اللحظات الاولي، كنائبة تحت قبة البرلمان، من أجل تحقيق متطلبات الأهالي ليتم تنفيذها على أرض الواقع.

 

شارك في جولة النائبة رقية الهلالي، ممدوح عباس رئيس مجلس مدينة المنشاة والنائب عبدالقادر النمر، وعلي النابي السكرتير العام للمجلس، ومن وزارة الري المهندس جلال، مدير عام حماية النيل لسوهاج وكبير المهندسين المهندس عصام فهمي والمهندس محمد عادل والمهندس بيشوي، فضلًا عن كبير مقاولي حماية النيل محسن لبيب علي دياب، وأحمد الهلالي، مدير أعمال النائبة رقية الهلالي.

 

ووجهت نائبة سوهاج الشكر والتقدير للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والمشاركين في الجولة التفقدية، وحرصهم الشديد علي تنفيذ الأعمال في أفضل صورة تتحقق بها الاستفادة للمدينة وأهالي سوهاج.

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يذكر أنه سبق وافتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، العام الماضي طريق كورنيش النيل لمركز و مدينة المنشأة، عقب الانتهاء منها بتكلفة 7 ملايين جنيه، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة المنشاة، لمتابعة المشروعات الجاري العمل بها، والوقوف على نسب التنفيذ، بحضور النائبة رقية الهلالي، والنائب عاطف كعربان أعضاء مجلس النواب، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة.

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وائل لطفي

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