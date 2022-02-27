رئيس أكاديمية الفنون: أسعى لتطبيق مبادئ وثيقة الحماية ضد الاستغلال الجنسي

شاركت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وعضو مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولى، اليوم الأحد، فى الندوة الخاصة بوثيقة الحماية ضد الاستغلال الجنسي، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى لافلام المرأة.

وأشارت «جبارة» إلى أن انطلاق هذه الوثيقة ضمن فعاليات مهرجان متميز مثل مهرجان أسوان هى خطوة هامة من أجل خلق بيئة عمل خالية من العنف والاستغلال الجنسي.

وأعلنت، أن أي مؤسسة سواء أكاديمية أو نقابيه لابد أن تضع سياسة حماية من الاستغلال الجنسي للجنسين، مضيفة أنها سوف تسعى لتطبيق مبادئ هذه الوثيقة داخل أكاديمية الفنون، من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالأكاديمية، فالوثيقة تقدم تعريفا واضحا للتحرش والاستغلال وتوضح وسائل الحماية أو الوقاية من الاستغلال.