الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«سياحة المنصورة» تنظم ندوة «كواليس اعتماد مسار العائلة المقدسة»

ندوة «كواليس اعتماد
ندوة «كواليس اعتماد مسار العائلة المقدسة»

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة اليوم، ندوة «كواليس اعتماد مسار العائلة المقدسة من بابا الفاتيكان» ألقاها الأستاذ نادر جرجس مستشار وزير السياحة الأسبق ومنسق اللجنة الوزارية لإحياء مسار العائلة المقدسة السابق تحت رعاية  الدكتور أشرف محمد عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة و الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وريادة الدكتور محمد احمد عبداللطيف عميد الكلية وإشراف الدكتور محمد عبدالفتاح زهري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنسيق الدكتورة منى عز رئيس قسم الارشاد السياحي

وبحضور القمص ديسقورس شحاته وكيل المطرانية بدير القديسة دميانة والقمص فيبلس سعد كاهن كنيسة القديسة دميانة والدكتور محمد الحسينى طمان مدير عام مناطق أثار الوجه البحري وسيناء والاستاذ ناجى وليم رئيس تحرير جريدة المشاهير ومونيكا مجدي الإعلامية بقناة سى بى سى ولفيف من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وشهدت الندوة حضور طلابى كبير واوضح الأستاذ نادر جرجس أن مسار العائلة المقدسة مر بمراحل عديدة في أرض مصر بداية من شمال سيناء ثم الدلتا ثم وأدى النطرون ثم القاهرة الكبرى ثم الوجه القبلي وصعيد مصر وكانت العودة عبر جبل أسيوط الغربي ثم فلسطين مرورا بالمعادي ومصر القديمة والمطرية ومسطرد (القاهرة الكبرى). وتم زيارة المتحف التعليمي بالكلية واستمع السادة الحاضرين إلى شرح طلاب قسم الارشاد السياحي وأثنى الجميع بالمستوى المهارى والمعرفي لطلاب الكلية.

كما شملت فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة، نظمت الجامعة اليوم الأحد ندوة عن تاريخ جامعة المنصورة بعنوان "نصف قرن من التنوير وصناعة المعرفة بقاعة الدكتور إبراهيم أبو النجا بكلية الطب.

ندوة �كواليس اعتماد مسار العائلة المقدسة�
ندوة �كواليس اعتماد مسار العائلة المقدسة�
ندوة �كواليس اعتماد مسار العائلة المقدسة�
ندوة �كواليس اعتماد مسار العائلة المقدسة�
ندوة �كواليس اعتماد مسار العائلة المقدسة�
ندوة �كواليس اعتماد مسار العائلة المقدسة�
كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة المنصورة ندوة الفاتيكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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