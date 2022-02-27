الأحد 27 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2022 في شهر رمضان

رامز جلال
رامز جلال

اعتاد الفنان رامز جلال، إصدار موسم جديد كل عام في رمضان من سلسلة برامجه التي تتحلى بالمقالب غير المتوقعة، ويحظى البرنامج على قاعدة جماهيرية كبيرة وينتظره المشاهدون كل عام في نفس التوقيت، وعلى مدفع الافطار كما اعتادوا.

“الدستور” ترصد تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2022 بعد تصدره تريند محرك البحث جوجل لكثرة البحث عنه من قبل محبيه.

برنامج رامز جلال الجديد 2022

ويجهز رامز لسيستم برنامج المقالب الجديد الذي يتكتم على اسمه وتفاصيله حتى الآن، لكنه كشف خلال أحد لقاءاته التلفزيونية بأنه يحضر لبرنامج مقالب ويتمنى أن يستضيف خلاله الفنان والمطرب محمد عبده، قائلًا: “بنحضر لبرنامج مقالب صغير كدة لرمضان الجاي، وبتمنى ان يكون في ضيوفه الفنان الكبير محمد عبده، أنا حبيبك يا ابو نورا”.

ومن المقرر تصوير برنامج رامز جلال الجديد 2022 في السعودية، وأثناء تواجده هناك لتصوير “تجربة رامز جلال” التي يصورها مع الجمهور حيث يجري مقالب مع الجمهور بدلا من الفنانين، ويعرض البرنامج على شاشة قناة إم بي سي مصر.

برنامج رامز جلال الجديد 2022

ويستعد رامز لتجربته الجديدة مع الجمهور، حيث يتضمن برنامجه الجديد ضحايا من الجمهور العادي، ويتم تصويره في المملكة العربية السعودية، ، وانطلق منذ الأربعاء 23 فبراير ويستمر حتى الخميس 31 مارس، في البوليفارد، ويصل سعر التذكرة إلى 70 ريال.

ويحمل البرنامج اسم “تجربة رامز جلال”، وهي عبارة عن محاكاة مقالب الفنان رامز جلال، والمشاركة في مغامرة جديدة ومختلفة من المغامرات المثيرة والمضحكة.

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ويتفرغ رامز جلال من برنامجه الجديد “تجربة رامز” ليعود إلى القاهرة ويستكمل تصوير فيلمه الجديد “نصي الحلو” ، والذي  تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته لأول مرة عبدالباسط حمودة، بجانب حمدي ميرغني، ومحمد ثروت، وتارا عماد، وويزو، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وذلك في رابع تعاون مع رامز جلال، بعدما قدما سويًا أفلام: "رغدة متوحشة"، "سبع البرمبة"، و"أحمد نوتردام".

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وائل لطفي

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