«تجربة رامز جلال» يتصدر تويتر بعد إعلان حضوره موسم الرياض

تصدرت تجربة رامز جلال تريند منصات التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ انضمام «تجربة رامز» لأول مرة بالشرق الأوسط في فعاليات موسم الرياض.

"الدستور" تستعرض كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج تجربة رامز جلال.

نشر الشيخ جاكسون، أحد رواد السوشيال ميديا عبر صفحته الشخصية قائلاً: "هو ده رامز، ييجي شهر واحد ف السنة يخطف الجو، المنتقدين مش سامعين صوتكم من الدي جي".

عبرت هنا شاكر، قائلة:"أنا بجد مبسوطة جدًا عشان تجربة رامز وفعلاً يا بخت اللي في الرياض وفعلاً نفسي رامز يرد عليا مرة واحدة وبكده هبقى حققت واحدة من أحلامي في الحياة بجد".

"الله عليك يا رامز" بهذه الجملة علق يوسف السراج، معجبا بتجربة رامز جلال، بينما قال عمران فؤاد قائلاً: "منتظرين اليوم ده عشان نشوف العظمه دي يا فنان".

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل البوستر الرسمي لـ “تجربة رامز”، وعلق عليه قائلاً:«تجربة رامز.. الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في بوليفارد رياضي سيتي بكرة الأحد».

وحرص رامز، على توجيه الشكر للمستشار آل الشيخ بإعادة نشر المنشور قائلاًَ، :«شكر خاص لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على دعمه اللا محدود على تجربة رامز لأول مره في الشرق الأوسط.. انتظرونا في بوليفارد رياضي سيتي».

وتبدأ تجربة رامز، غدًا وتستمر الفعاليات حتى يوم ٢٦ فبراير في بوليفارد رياضي سيتي، وهي عبارة عن محاكاة مقالب الفنان رامز جلال، والمشاركة في مغامرة جديدة ومختلفة من المغامرات المثيرة والمضحكة.