الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

«تجربة رامز جلال» يتصدر تويتر بعد إعلان حضوره موسم الرياض

رامز جلال
رامز جلال

تصدرت تجربة رامز جلال تريند منصات التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل معها رواد السوشيال ميديا بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ انضمام «تجربة رامز» لأول مرة بالشرق الأوسط في فعاليات موسم الرياض.

"الدستور" تستعرض كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج تجربة رامز جلال.

نشر الشيخ جاكسون، أحد رواد السوشيال ميديا عبر صفحته الشخصية قائلاً: "هو ده رامز، ييجي شهر واحد ف السنة يخطف الجو، المنتقدين مش سامعين صوتكم من الدي جي".

عبرت هنا شاكر، قائلة:"أنا بجد مبسوطة جدًا عشان تجربة رامز وفعلاً يا بخت اللي في الرياض وفعلاً نفسي رامز يرد عليا مرة واحدة وبكده هبقى حققت واحدة من أحلامي في الحياة بجد".

 

"الله عليك يا رامز" بهذه الجملة علق يوسف السراج، معجبا بتجربة رامز جلال، بينما قال عمران فؤاد قائلاً: "منتظرين اليوم ده عشان نشوف العظمه دي يا فنان".

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل البوستر الرسمي لـ “تجربة رامز”، وعلق عليه قائلاً:«تجربة رامز.. الجمهور بيجرب ويعيش المقالب لأول مرة في بوليفارد رياضي سيتي بكرة الأحد».

وحرص رامز، على توجيه الشكر للمستشار آل الشيخ بإعادة نشر المنشور قائلاًَ، :«شكر خاص لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على دعمه اللا محدود على تجربة رامز لأول مره في الشرق الأوسط.. انتظرونا في بوليفارد رياضي سيتي».

وتبدأ تجربة رامز، غدًا وتستمر الفعاليات حتى يوم ٢٦ فبراير في بوليفارد رياضي سيتي، وهي عبارة عن محاكاة مقالب الفنان رامز جلال، والمشاركة في مغامرة جديدة ومختلفة من المغامرات المثيرة والمضحكة.

رامز رامز جلال تجربة رامز جلال تويتر موسم موسم الرياض المقالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدًا الأحد.. أمطار خفيفة وشبورة مائية

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

النائب العام يأمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد إبراهيم عيسى

الصحة: 2025 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 حالة وفاة

حظر ظهور «هانى حتحوت» على أى وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق

«قتل مريض سكر».. تفاصيل القبض على أحمد أبوالنصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟