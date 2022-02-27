وزيرة الثقافة ومحافظ المنوفية يفتتحان قصر ثقافة شبين الكوم.. غدا

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، غدا الاثنين، عقب الانتهاء من كافة أعمال الحماية المدنية بالقصر بعد تعثر لفترة دامت أكثر من 10 سنوات.

جدير بالذكر أن تفقد محافظ المنوفية قصر ثقافة شبين الكوم فى مستهل شهر يناير الماضى، وأشار المحافظ إلى أنه سيتم افتتاح قصر الثقافة في بدايات شهر فبراير الجاري، بعد التنسيق مع وزيرة الثقافة، تزامنًا مع بداية عرض مسرحي مجاني سيتم عرضه لمدة 10 أيام بقصر الثقافة.

كما أكد، خلال زيارته التفقدية لقصر ثقافة شبين الكوم، يرافقه نائبه محمد موسى، على أهمية الدور الرائد لقصور الثقافة في نشر التوعية وتعليم الفنون للنشء وبناء فكر الشباب.

وخلال تفقد محافظ المنوفية لقاعات مبنى قصر ثقافة شبين الكوم لمتابعة التجهيزات الفنية وتنفيذ المراحل النهائية، أوضحت هالة السعيد القائم بأعمال مدير عام فرع ثقافة المنوفية، أنه جار الانتهاء من بعض ملاحظات إدارة الحماية المدنية على نظام الإطفاء والإنذار الآلي للحريق بالمبنى، مشيرةً إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كافة التشطيبات النهائية من خلال الشركة المنفذة.

وأضاف «أبو ليمون»، أن قصر ثقافة شبين الكوم هو صرح تثقيفي وتنويري لأهالي وأبناء محافظة المنوفية، مؤكداً أنه لا يدخر جهدا في إنجاز وإزالة المعوقات للمشروعات ذات النفع العام، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لتوريد الأثاث والفرش، بالتنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الجدير بالذكر أن قصر ثقافة شبين الكوم يحتوي علي مسرح بمساحة 3300 م2 ويضم 490 مقعد (صالة، بلكون)، ومجهز بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة لاستيعاب جميع العروض المسرحية وكذا قاعة كبار الزوار والأقسام الإدارية، والتي تضم مبني الأنشطة والمكتبة العامة وقاعة متعددة الأغراض وقاعة تكنولوجيا المعلومات والسنيما الخاصة بالمبني الإداري، والذي يحتوي علي 285 مقعد ومجهز بأحدث المعدات والإضاءة والصوتيات الحديثة.