إصابة 10 إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحافظة البحيرة

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة مع نفسها بطريق مركز بدر بجوار كوبري زين، مما نتج عنه إصابة 10 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

المصابون هم كل من:- مصطفي عاشور عقاب، 18 عاما، اشتباه كسر في اليد اليمني، شعبان عبد الصبور الجمل، 67 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم والوجه، جمال سعد محمد، 20 عاما، وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق، رامي عزت منصور، 25 عاما، جرح قطعي بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم، حسن علي أبو العينين، 63 عاما، بسحجات باليد اليمنى والجانب الأيمن والوجه.

كما أصيب كل من:- محمود سمير صلاح، 16 عاما، سحجات باليد والجانب الأيمن والوجه، شهد رزق حسن، 17 عاما، وسحجات متفرقة بالجسم والوجه، هايدي صلاح عبد الحميد، 19 عاما، سحجات متفرقة بالجسم، صباح فرج علي سعد، 46 عاما، جرح سطحي بفروه الرأس وسحجات متفرقة بالجسم، محمد صبحي شوقي، 20 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون مركز إيتاي البارود.

وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وشهدت محافظة البحيرة أمس اصابة 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي، القاهرة الإسكندرية اتجاه القاهره بدائرة مركز شرطة وادى النطرون، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.