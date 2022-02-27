الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين إصابات كورونا اليومية بعدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية اليوم الأحد، أعداد الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي السعودية، سجلت وزارة الصحة 632 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 744 ألفًا و374 حالة، كما سجلت شفاء 995 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 722 ألفًا و468 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و996 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 622 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 879 ألفًا و368 حالة، كما سجلت شفاء 1665 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 832 ألفًا و470 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس عند 2301 حالة عقبل عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 2416 إصابة جديدة، وتعافي 3 آلاف و724 حالة ليصل الإجمالي إلى 481 ألفًا و914 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1450 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1394 إصابة جديدة، و9 وفيات، وتعافي 3 آلاف و466 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 493 ألفًا و548 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و250 حالة، والشفاء إلى 461 ألفًا و102 حالة.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة 1375 إصابة جديدة، ووفاة 8 حالات، وتماثل 2054 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 997 ألفًا و88 حالة، والوفيات إلى 27 ألفًا و743 حالة، والشفاء إلى 946 ألفا و506 حالات.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 607 إصابات جديدة، وحالة وفاة واحدة، وتماثل 1788 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 619 ألفًا و310 حالات، والوفيات إلى 2537 حالة، والشفاء إلى 606 آلاف و657 حالة بنسبة 98%.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 945 إصابة جديدة، و15 وفاة، وتماثل 2544 شخصًا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و301 ألف و590 حالة، والوفيات إلى 24 ألفًا و975 حالة، والشفاء إلى مليونين و241 ألفًا وحالة واحدة بنسبة 97.4%.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

سفارتنا برومانيا توفر أماكن لإقامة المصريين القادمين من أوكرانيا

طلاب مصريون يتحركون من دينيبرو إلى رومانيا: «نحن بخير»

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووى فى حالة تأهب قصوى

«الوطني لحقوق الإنسان» الأردني يشارك في مؤتمر التضامن الدولي في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

القوة الناعمة.. ومواجهة الفتن

بسنت حسن

إبراهيم عيسى ومحاكم التفتيش

لواء.حمدى البطران

اغتيال يوسف السباعى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية.. ودفع الثمن

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

صور

جنازة الفنانة جالا فهمى

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا