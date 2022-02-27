تباين إصابات كورونا اليومية بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية اليوم الأحد، أعداد الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي السعودية، سجلت وزارة الصحة 632 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 744 ألفًا و374 حالة، كما سجلت شفاء 995 حالة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 722 ألفًا و468 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و996 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 622 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 879 ألفًا و368 حالة، كما سجلت شفاء 1665 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 832 ألفًا و470 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس عند 2301 حالة عقبل عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 2416 إصابة جديدة، وتعافي 3 آلاف و724 حالة ليصل الإجمالي إلى 481 ألفًا و914 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1450 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1394 إصابة جديدة، و9 وفيات، وتعافي 3 آلاف و466 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 493 ألفًا و548 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و250 حالة، والشفاء إلى 461 ألفًا و102 حالة.

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة 1375 إصابة جديدة، ووفاة 8 حالات، وتماثل 2054 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 997 ألفًا و88 حالة، والوفيات إلى 27 ألفًا و743 حالة، والشفاء إلى 946 ألفا و506 حالات.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 607 إصابات جديدة، وحالة وفاة واحدة، وتماثل 1788 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 619 ألفًا و310 حالات، والوفيات إلى 2537 حالة، والشفاء إلى 606 آلاف و657 حالة بنسبة 98%.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 945 إصابة جديدة، و15 وفاة، وتماثل 2544 شخصًا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و301 ألف و590 حالة، والوفيات إلى 24 ألفًا و975 حالة، والشفاء إلى مليونين و241 ألفًا وحالة واحدة بنسبة 97.4%.