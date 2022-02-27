أول تحرك من «التعليم» بشأن طعن طالب لزميله بـ«مطواة» فى حلوان

كشفت مصدر بإدارة المعصرة التعليمية في حلوان عن أن الإدارة علمت بواقعة مشاجرة طالبين في مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بـ"مطواة"، والتى انتشرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر، فى تصريح له، إنه يوجد الآن لجنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الإدارة للتحقيق فى الواقعة ومحاسبة المقصرين، مشيرًا إلى أنه تم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى النصر بحلوان.

شهدت مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بحدائق حلوان، تشاجر أحد الطلاب بالمرحلة الثانوية ما أدى إلى طعن طالب لزميله بـ"مطواة" وشق بطنه.