في مؤتمر صحفي.. عمدة كييف: سنواصل القتال من أجل مدينتنا

عقد عمدة مدينة كييف الأوكرانية، مؤتمرا صحفيا، لكشف تفاصيل الأحداث الجارية في بلاده.

وقال عمدة كييف، سنواصل القتال من أجل مدينتنا، لافتا إلى أن كثير من المدنيين تطوعوا للقتال ضد القوات الروسية، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل.

وأشار المسؤول الأوكرانى إلى أن حصيلة القتلى في صفوف المدنيين بكييف، بلغت 10 أشخاص بينهم طفل، مشددا على أن معنويات الجنود الروس منخفضة لأنهم يعلمون أنهم ليسوا في بلدهم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف رفعت دعوى قضائية ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، وطالبت بعقد جلسة استماع فيها الأسبوع المقبل.

وكتب "زيلينسكي"، في تغريدة على صفحته بـ"تويتر" اليوم الأحد: "رفعت أوكرانيا بشكل رسمي دعوى ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. نطالب بمساءلة روسيا على تحريفها مفهوم الإبادة الجماعية من أجل تبرير العدوان. نلتمس من المحكمة أن تأمر روسيا فورا بوقف أعمالها القتالية وأن تحدد موعدا لجلسة الاستماع الأسبوع المقبل".

يأتي هذا فيما أعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين، اليوم الأحد، أن أكثر من 200 ألف شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بسبب الأزمة الناتجة عن العملية العسكرية الروسية.