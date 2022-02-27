جامعة سوهاج تنظم رحلة ترفيهية لطلاب «نور البصيرة»

نظم مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة بجامعة سوهاج، رحلة ثقافية ترفيهية لمنطقة أبيدوس الأثرية بالمحافظة، وذلك للطلاب ذوى الإعاقات المختلفة بالجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، إن الهدف من تلك الرحلات للطلاب ذوي الإعاقة مساعدتهم على اكتساب المهارات الحياتية، وصقل شخصياتهم، وتشجيعهم على المشاركة في تنظيم الأنشطة الاجتماعية والتطوعية والمشاركة بها، لافتًا إلى أن الجامعة تحرص دائما على توفير الفرص المتكافئة لجميع الطلاب، ورفع الوعي المجتمعى بقضاياهم، بكونهم جزءًا أصيلاً من المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور عماد صوينع مدير المركز، إلى أن الرحلة تعد الأولى من نوعها التي شارك فيها طلاب الصم بالجامعة، وذلك بعد التحاقهم بالجامعة هذا العام، موضحًا أن الرحلة ضمت ٤٠ طالبًا وطالبه من ذوي الإعاقات البصرية والحركية، من بينهم ١١ طالبًا من الإعاقة السمعية.

ولفت إلى أن الرحلة تضمنت شرح العديد من معالم المنطقة الأثرية لأبيدوس، ومنتجع الواحة، وشرح لمعبد الملك ستي الأول.