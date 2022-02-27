مصرع معلم انقلبت سيارته في ترعة بسوهاج

صرحت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، بدفن جثة معلم لقي مصرعه غرقًا، إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها، داخل ترعة الفاروقية، بدائرة المركز.

تعود تفاصيل الواقعة، عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، وجود حادث تصادم ومتوفٍ بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز.

على الفور انتقل إلى محل البلاغ مأمور مركز شرطة دار السلام وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو حمدي. ع. ح. م 58 عامًا، مُدرس، ويقيم دائرة محافظة قنا، اختلت عجلة القيادة في يده، واصطدم بسيارة نقل، مما أدى إلى انقلاب السيارة الملاكي داخل ترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة المالكي، وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري بمديرية الأمن، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.