شرطة التموين تضبط 36 قضية غش غذائي متنوعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري والصناعي، ومراقبة الأسواق.



وأسفرت الجهود عن ضبط 1349 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تنوعت بين «270 قضية مخابز ودقيق، 36 قضية غش غذائي، 25 قضية لحوم ودواجن وأسماك، 36 قضية غش غير غذائي، 53 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية».

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.