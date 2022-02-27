شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021 /2022.

وجاءت كالتالي:

١- ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب، و85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.

٢- بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وفقًا لمنظومة الجدارات المهنية يشترط لدخول الطالب التقييم النهائي اجتياز جميع وحدات البرنامج (الصف الثالث).

٣- يشترط تحقيق نسبة الحضور المقررة طبقًا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

٤- بالنسبة للطلاب المقيدين بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية يشترط حصول الطالب على 60% على الأقل من الدرجة المخصصة للتدريبات في المصانع (تخصص تصنيع غذائي)، ومادة مشروع العمل (تخصص استصلاح أراضي وميكنة زراعية).

٥- لا يجوز أن يؤدى الطالب الامتحان في غير اللجنة التي حددت له في بطاقة الإخطار برقم الجلوس.

٦- وفى حالة حدوث أية ظروف طارئة للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في ذات اليوم، فعليه أن يقوم بإثبات ذلك، وتقديم جميع المستندات إلى مديرية التربية والتعليم لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان في الدور الثاني مع حصوله على الدرجة الفعلية في هذه المادة، وذلك قبل إعلان النتيجة.

وتستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فى تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020 /2021، في محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وعددهم أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ووفقا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بدأ التسجيل أمس السبت ويستمر حتى غد الإثنين، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للمعلمين الراغبين فى الترشح للترقى لعام 2020/ 2021، أن يسجلوا عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform/.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة، بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020 /2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف نائب الوزير، أن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020/ 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تمت الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابعين له بمحافظاتهم في حال واجهتهم أي صعوبات.