الأحد 27 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2021 /2022.

وجاءت كالتالي: 

١- ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب، و85% على الأقل من عدد أيام الدراسة. 

٢- بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وفقًا لمنظومة الجدارات المهنية يشترط لدخول الطالب التقييم النهائي اجتياز جميع وحدات البرنامج (الصف الثالث).

٣- يشترط تحقيق نسبة الحضور المقررة طبقًا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

٤- بالنسبة للطلاب المقيدين بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية يشترط حصول الطالب على 60% على الأقل من الدرجة المخصصة للتدريبات في المصانع (تخصص تصنيع غذائي)، ومادة مشروع العمل (تخصص استصلاح أراضي وميكنة زراعية).

٥- لا يجوز أن يؤدى الطالب الامتحان في غير اللجنة التي حددت له في بطاقة الإخطار برقم الجلوس.

٦- وفى حالة حدوث أية ظروف طارئة للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في ذات اليوم، فعليه أن يقوم بإثبات ذلك، وتقديم جميع المستندات إلى مديرية التربية والتعليم لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان في الدور الثاني مع حصوله على الدرجة الفعلية في هذه المادة، وذلك قبل إعلان النتيجة.

fgfgfg

وتستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فى تلقي طلبات تسجيل المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020 /2021، في محافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وعددهم أكثر من 70000 معلم على مستوى الجمهورية.

ووفقا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، بدأ التسجيل أمس السبت ويستمر حتى غد الإثنين، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن للمعلمين الراغبين فى الترشح للترقى لعام 2020/ 2021، أن يسجلوا عبر منصة "المعلم" للتدريب عن بعد، عبر الرابط التالي: http://www.pat.edu.eg/platform/.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن الوزارة، بقيادة الدكتور طارق شوقي، نجحت في الحصول على موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ورقمنة ملف الترقي للمعلمين المرشحين للترقى لعام 2020 /2021 والذي يبلغ عددهم أكثر من 70000 معلم، وذلك تيسيرًا على  المعلمين المستهدفين للترقي عن طريق إتاحة منصة "المعلم" للتدريب عن بعد التابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير).

وأضاف نائب الوزير، أن الإدارة العامة للمعلومات بالأكاديمية صممت البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقي 2020/ 2021، وفقًا للحقائب التدريبية والأنشطة التربوية التي تم إعدادها مسبقًا بواسطة متخصصين بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وبعض الخبراء من التربويين وأساتذة الجامعات التي تمت الاستعانة بهم.

وتناشد الأكاديمية المهنية للمعلمين أعضاء هيئة التعليم على التسجيل والحجز في المواعيد المحددة بالجدول، المرفق بالبيان، وذلك للتيسير على المعلمين المستهدفين، وأهمية قراءة الإرشادات الموجودة على المنصة والتواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابعين له بمحافظاتهم في حال واجهتهم أي صعوبات.

وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية مصانع معا جنوب سيناء معلمين التعليم الفنى الدكتور طارق شوقي التربية والتعليم الدبلومات الفنية رقم الجلوس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى امتحانات الدبلومات الفنية تسجيل المعلمين الدكتور طارق شوق مستوى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على أهبة الاستعداد

الأكثر قراءة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022 .. وفضلها

ما حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج؟.. دار الإفتاء توضح بالتفصيل

تشييع جثمان الراحلة جالا فهمى من مسجد مصطفى محمود

«لا مجال لأي واسطة».. «الأوقاف» تنشر تحذيرًا مهمًا بشأن وظائف الأئمة والعمال

بتكلفة 100 مليار دولار.. وزير الري يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات المائية

الأمم المتحدة: مقتل 64 وإصابة 240 من المدنيين جراء القتال فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بايدن - بوتين.. أجندة عسكرية طويلة المدى

د.أحمد الخميسى

روسيا أوكرانيا حرب صغيرة أم كبيرة؟

ماجد حبته

حسابات «بوتين» فى الخارج!

علي سعدة

مسئولية القلم

د. منى حلمى

التنمر ضد الاختلاف والثالوث المُجرم لخلق سعودية وهابية سلفية بديلة

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

صور

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تشييع جنازة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى صور

افتتاح معرض الزهور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترسل 100 طن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

جندي إسرائيلي يعلن استعداده للتطوع في «حرب أوكرانيا»

وضع علامة «IL».. خطوات إسرائيل لنقل جاليتها خارج أوكرانيا