الأحد 27 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة».. زراعة 2700 شجرة بحي الكوثر في سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بزراعة 2700 شجرة بطرق وشوارع الحي، منذ إطلاق محافظة سوهاج لمبادرة " أحلى وهي خضرة " في نوفمبر الماضي،  وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك تماشيا مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ . 

وأوضح هلال زكي رئيس حي الكوثر أن أعمال التشجير شملت شوارع وميادين الحي، ومحيط المدارس، والمصالح الحكومية، وعمارات الإسكان الاجتماعي، والمناطق الصناعية، لافتا إلى استمرار أعمال التشجير وتهذيب الأشجار بجميع مناطق الحي.

فيما افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، المعرض المحلي للعلوم والهندسة بمركز التطوير التكنولوجي بحي الكوثر التابع لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وهلال زكي رئيس حي الكوثر، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وعدد من القيادات التعليمية، والطلاب المشاركين بالمعرض .

وتفقد المحافظ المعرض والمشروعات التكنولوجية والابتكارات التي قدمها الطلاب، مؤكدا على أهمية المعرض في الإعداد الجيد لأبنائنا الطلاب وتشجيعهم للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة " آيسف "، والذي يعد واحد من أكبر المعارض على مستوى العالم التي تهتم بالمشروعات العلمية للطلاب بمرحلة التعليم قبل الجامعي، لافتا إلى اهمية تعزيز ثقة الطلاب في أنفسهم وقدرتهم على تحيل الأفكار والابتكارات لواقع ملموس بجانب نشر ثقافة البحث العلمي. 

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